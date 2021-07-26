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Resmi Gazete 26 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 26 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

26 Temmuz 2021 tarihli ve 31549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler belli oldu. İşte 26 Temmuz Pazartesi Resmi Gazete'de bugünün detayları...