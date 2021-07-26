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- Resmi Gazete 26 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 26 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 26.07.2021 - 08:43
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 26 Temmuz tarihli ve 31549 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 26 Temmuz 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 26 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları...
26 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hayat Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri