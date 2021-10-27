Resmi Gazete 27 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 1 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 27 Ekim 2021 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 27 Ekim 2021 Çarşamba tarihli ve 31641 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 27 Ekim 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 27 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları...

27 EKİM 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

–– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2)

İLKE KARARI

–– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/10/2021 Tarihli ve 1816 Sayılı İlke Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri