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Resmi Gazete 27 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 27 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye'ye dair önemli bir çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 27 Haziran 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 27 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları..