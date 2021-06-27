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- Resmi Gazete 27 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 27 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 27.06.2021 - 08:41
Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 27 Haziran 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 27 Haziran 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 27 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...
27 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Evliya Çelebi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kırıkkale Üniversitesi İslam Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20)
–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (No: 2021/22)
–– Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/64)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/23)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri