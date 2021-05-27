- Haberler
- Gündem Haberleri
- Resmi Gazete 27 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 27 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 27.05.2021 - 08:49
- Güncelleme : 27.05.2021 - 08:51
Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Peki, 27 Mayıs 2021 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 27 Mayıs Resmi Gazete sayısı..
27 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1285 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI
–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları (Karar: 2021/249, 250, 251, 252)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/253, 254, 255)
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
–– “CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)
–– Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4022)
–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/22)
–– Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.ç)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/99 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri