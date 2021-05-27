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    Resmi Gazete 27 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 27 Mayıs Perşembe 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 08:51
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    Resmi Gazete 27 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Peki, 27 Mayıs 2021 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 27 Mayıs Resmi Gazete sayısı..

    27 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

    YASAMA BÖLÜMÜ

    TBMM KARARI

    1285 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

    –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları (Karar: 2021/249, 250, 251, 252)

    ATAMA KARARLARI

    –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/253, 254, 255)

    –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

    YÖNETMELİKLER

    –– “CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

    –– Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4022)

    –– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği

    TEBLİĞLER

    –– Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

    –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/22)

    –– Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nde Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.ç)

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 11/3/2021 Tarihli ve 2020/99 Başvuru Numaralı Kararı

    YARGITAY KARARI

    –– Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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