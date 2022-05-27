Petrol
113.91
-0.23%
Euro
17.5864
0.15%
Dolar
16.3646
0.10%
Altın
976.42
0.39%
Borsa
2451
0.00%
Bitcoin
477.367
-2.78%
BTXN Coin
13.22
-0.60%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Resmi Gazete 27 Mayıs 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Yayımlanan Resmi Gazete'de birçok yeni karar yer aldı. İşte 27 Mayıs Cuma tarihli Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2022 - 08:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 27 Mayıs 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı.

    Peki, 27 Mayıs 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte,bugünün Resmi Gazete kararları...

    27 Mayıs 2022 Resmi Gazete

    Yasama Bölümü

    Kanun

    7406 Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Cumhurbaşkanı Kararları

    –– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613)

    –– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)

    –– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)

    Yönetmelik

    –– Kombine Taşımacılık Yönetmeliği

    Tebliğler

    –– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9)

    –– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

    –– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

    Kurul Kararı

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/05/2022 Tarihli ve 10990 Sayılı Kararı

    Yargı Bölümü

    Anayasa Mahkemesi Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/2285 Başvuru Numaralı Kararı

    Danıştay Kararı

    –– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

    Resmi Gazete 27 Mayıs 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları #1


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Yargı 34. bölüm 2. fragmanı: Ceylin birini acımadan öldürdü, Eren Komiser'in gözü yaşlı!
    Medya

    Yargı 34. bölüm 2. fragmanı: Ceylin birini acımadan öldürdü, Eren Komiser'in gözü yaşlı!

    Beyoğlu'nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü
    3. Sayfa

    Beyoğlu'nda çatıya çıkan hırsız, çocuğun üstüne düştü

    Görüş Bildir