Resmi Gazete 27 Mayıs 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

Yayımlanan Resmi Gazete'de birçok yeni karar yer aldı. İşte 27 Mayıs Cuma tarihli Resmi Gazete kararları...

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 27 Mayıs 2022 tarihli ve 31848 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine dair Türk Ceza Kanunu Resmi Gazete’de yayımlandı.

Peki, 27 Mayıs 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte,bugünün Resmi Gazete kararları...

27 Mayıs 2022 Resmi Gazete

Yasama Bölümü

Kanun

7406 Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararları

–– 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5613)

–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallara Uygulanan Asgari Maktu ve Maktu Vergi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile Anılan Kanunun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bazı Mallarda 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5614)

–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5615)

Yönetmelik

–– Kombine Taşımacılık Yönetmeliği

Tebliğler

–– 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 9)

–– Şeker İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

–– Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kurul Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/05/2022 Tarihli ve 10990 Sayılı Kararı

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2019/2285 Başvuru Numaralı Kararı

Danıştay Kararı

–– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar