Resmi Gazete 27 Nisan 2022 Çarşamba | Resmi Gazete'de bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 27 Nisan 2022 Çarşamba tarihli ve 31822 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 27 Nisan 2022 Çarşamba tarihli ve 31822 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 27 Nisan 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

27 Nisan 2022 Resmi Gazete kararları

Yürütme ve İdare Bölümü

Milletlerarası Andlaşmalar

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5532)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Arasında EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5533)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5534)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5535)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Askerî İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5536)

Cumhurbaşkanı Kararı

–– Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5537)

Atama Kararları

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203)

Yönetmelikler

–– Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik

–– Nükleer Tesisler, Radyasyon Tesisleri ve Radyoaktif Atık Tesislerinde Yönetim Sistemi Yönetmeliği

Kararlar

–– Biyogüvenlik Kararları (Karar No: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2022 Tarihli ve E: 2022/27, K: 2022/23 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2022 Tarihli ve 2017/39464 Başvuru Numaralı Kararı