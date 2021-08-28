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    Resmi Gazete 28 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 28 Ağustos 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 28 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 08:39
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    Resmi Gazete 28 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 28 Ağustos 2021 tarihli ve 31582 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 28 Ağustos 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 28 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

    28 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    –– Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    KURUL KARARLARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/08/2021 Tarihli ve 10378-1, 10379 ve 10383 Sayılı Kararları

    YARGI BÖLÜMÜ

    YARGITAY KARARLARI

    –– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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