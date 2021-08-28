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Resmi Gazete 28 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 28 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 28 Ağustos 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 28 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...