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Resmi Gazete 28 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 28 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı Resmi Gazete ayrıntılarını merak eden vatandaşlar, "Resmi Gazete bugünün kararları nelerdir" araştırıyor.