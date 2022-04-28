Resmi Gazete 28 Nisan 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 28 Nisan 2022 tarihli ve 31823 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları...

''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 28 Nisan 2022 Perşembe tarihli ve 31823 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, 81 ilde görev yapacak 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayınladı.

Peki, 28 Nisan 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, Resmi Gazete kararları...

28 Nisan 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 408)

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 409)

–– Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 410)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 27/04/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 Sayılı Kararları