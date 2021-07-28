Resmi Gazete 28 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de yer alan kararlar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 28 Temmuz Çarşamba 2021 Resmi Gazete ayrıntıları...

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, Resmi Gazete'nin detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

İşte yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 28 Temmuz Çarşamba 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete...

28 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7334 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2018/15204 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 11. ve 17. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARI

–– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri