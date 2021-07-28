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    Resmi Gazete 28 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete'de yer alan kararlar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 28 Temmuz Çarşamba 2021 Resmi Gazete ayrıntıları...
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 08:57
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    Resmi Gazete 28 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Vatandaşlar, Resmi Gazete'nin detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    İşte yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 28 Temmuz Çarşamba 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete...

    28 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE

    YASAMA BÖLÜMÜ

    KANUNLAR

    7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
    7334 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
    –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
    –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yapı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞ

    –– Tarım ve Orman Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2021 Tarihli ve 2018/15204 Başvuru Numaralı Kararı

    YARGITAY KARARLARI

    –– Yargıtay 11. ve 17. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

    DANIŞTAY KARARI

    –– Danıştay Altıncı Dairesine Ait Karar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları
    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
    c - Çeşitli İlânlar
    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 28 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

    RESMİ GAZETE PDF 28 TEMMUZ

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