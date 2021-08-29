Resmi Gazete 29 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

29 Ağustos 2021 Pazar tarihli ve 31583 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 29 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 29 Ağustos 2021 tarihli ve 31583 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 29 Ağustos 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 29 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

29 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Bursa Uludağ Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri