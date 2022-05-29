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    Resmi Gazete 29 Mayıs 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 29 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 08:50
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    Resmi Gazete 29 Mayıs 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 29 Mayıs 2022 tarihli ve 31850 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 29 Mayıs 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 29 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    29 Mayıs 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Özelleştirme Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönetmeliği

    –– Özelleştirme Uygulamalarında Değer Tespiti ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Toplum Yararına Programların Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    Tebliğler

    –– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

    –– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

    –– 2022 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H1) Listesi

    –– Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi


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