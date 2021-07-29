Euro
10.1413
0.04%
Dolar
8.5379
-0.12%
Altın
499.03
0.46%
Borsa
1.361
0%
Bitcoin
343.196
0.08%
EXEN Coin
24.92
2.13%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Resmi Gazete 29 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 29 Temmuz 2021 Perşembe tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 29 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 08:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 29 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 29 Temmuz tarihli ve 31552 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 29 Temmuz 2021 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 29 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...

    29 TEMMUZ 2021 PAZAR RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

    –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 13/07/2021 Tarihli ve 597 Sayılı Kararı

    YÖNETMELİKLER

    –– Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Tarım ve Orman Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

    –– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Harran Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞ

    –– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 15/6/2021 Tarihli ve 2018/24439 Başvuru Numaralı Kararı

    DANIŞTAY KARARLARI

    –– Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Kararlar

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 29 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

    29 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir