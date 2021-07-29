Haberler

Gündem Haberleri

Resmi Gazete 29 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 29 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 29 Temmuz 2021 Perşembe tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 29 Temmuz 2021 Resmi Gazete kararları..