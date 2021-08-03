Resmi Gazete 3 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

3 Ağustos 2021 Pazartesi tarihli ve 31557 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 3 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..

Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 3 Ağustos 2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 3 Ağustos 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 3 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

3 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2021/24)

KURUL KARARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/07/2021 Tarihli ve 10338 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2021 Tarihli ve 2014/5224 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2021 Tarihli ve 2014/6548 Başvuru Numaralı Kararı

DÜZELTME

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 29/07/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-95 Sayılı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri