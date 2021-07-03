Resmi Gazete 3 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

3 Temmuz 2021 tarihli ve 31530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler belli oldu. İşte 3 Temmuz Resmi Gazete'de bugünün detayları...

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 3 Temmuz tarihli ve 31530 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 3 Temmuz 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte,2 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...

3 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7330 Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kırıkkale İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Keskin OSB DM-Keskin Giriş DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4211)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “İmrendi DM-Kınık DM ENH Kınık DM-Aşağıada DM ENH Aşağıada DM-Çeltikçi DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4212)

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “7M0059 Cinköy Fideri Yeni Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4213)

–– Kastamonu İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Bayıralan KÖK - Deresökü Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4214)

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9M5121 Sarıkavak - İbrahimli Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4215)

–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Bala Çıkışı KÖK – Tol KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4216)

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9M3074 Fındıkpınarı-Tepeköy Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4217)

–– Çankırı İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Korgun DM-Ilgaz DM Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4218)

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9M5137 Arıkuyusu-Zeyne Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4219)

–– İzmir Bergama Antik Selinos Kanalı Restorasyonu ve Islahı 1. Kısım İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4220)

–– Ekli I Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kurulması ile Ekli II Sayılı Listede Belirtilen Fakülte ve Enstitülerin Kapatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4221)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4222)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300)

YÖNETMELİKLER

–– Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2021/4)

–– Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

DÜZELTME: Anayasa Mahkemesinin 31/3/2021 tarihli ve E: 2018/112, K: 2021/24 Sayılı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri