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- Resmi Gazete 30 Haziran 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 30 Haziran 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 30.06.2022 - 08:55
Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 30 Haziran 2022 tarihli ve 31882 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki 30 Haziran 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...
30 HAZİRAN 2022 RESMİ GAZETE
YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARLARI
1322 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1323 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1324 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1325 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1326 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar
1327 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/21)
KURUL KARARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2022 Tarihli ve 11043 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/42, K: 2022/45 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/7 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/8 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/9 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/10 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/11 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/12 Sayılı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar