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Resmi Gazete 30 Haziran 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 30 Haziran 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 30 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.