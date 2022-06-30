Petrol
112.75
0.27%
Euro
17.4906
0.59%
Dolar
16.6928
0.33%
Altın
974.46
0.15%
Borsa
2402
0.00%
Bitcoin
329.403
-2.59%
BTXN Coin
6.60
-6.38%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 21 C

    Resmi Gazete 30 Haziran 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 30 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 08:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 30 Haziran 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 30 Haziran 2022 tarihli ve 31882 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 30 Haziran 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    30 HAZİRAN 2022 RESMİ GAZETE

    YASAMA BÖLÜMÜ

    TBMM KARARLARI

    1322 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    1323 Dilekçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    1324 Plan ve Bütçe Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    1325 İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    1326 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

    1327 Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçin Yapılan Seçime Dair Karar

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile ve Toplum Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    TEBLİĞ

    –– Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/21)

    KURUL KARARI

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/06/2022 Tarihli ve 11043 Sayılı Kararı

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 21/4/2022 Tarihli ve E: 2021/42, K: 2022/45 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/7 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/8 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/9 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/10 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/54 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/11 Sayılı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 12/5/2022 Tarihli ve E: 2020/56 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2022/12 Sayılı Kararı

    YARGITAY KARARI

    –– Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

     

     


    İlginizi Çekebilir

    30 Haziran Dünya Emekliler Günü: Emeklilik nasıl ortaya çıktı, kimin fikriydi?
    Yaşam

    30 Haziran Dünya Emekliler Günü: Emeklilik nasıl ortaya çıktı, kimin fikriydi?

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Mehmet Ali Erbil özel hastane ücretine isyan etti
    Magazin

    Mehmet Ali Erbil özel hastane ücretine isyan etti

    Görüş Bildir