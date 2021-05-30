Haberler

Gündem Haberleri

Resmi Gazete 30 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 30 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 30 Mayıs Pazar 2021 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...