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- Resmi Gazete 30 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 30 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 30.05.2021 - 08:41
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 30 Mayıs 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Vatandaşlar, Resmi Gazete'nin detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Peki, 30 Mayıs 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 30 Mayıs 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete kararları...
30 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kapadokya Alan Başkanlığı Hizmet Birimleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesinin Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolünü Değiştiren 15/3/2021 Tarihli ve 2/2021 Sayılı Kararı Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
–– Ankara Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Atçılık ve Hippoterapi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Hitit Üniversitesi Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri