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    Resmi Gazete 30 Mayıs 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 30 Mayıs 2022 tarihli ve 31851 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 30 Mayıs 2022 Pazartesi Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 08:50
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    Resmi Gazete 30 Mayıs 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 30 Mayıs 2022 tarihli ve 31851 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 30 Mayıs 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 30 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    30 Mayıs 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve idare bölümü

    Yönetmelikler

    –– Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans ve Ruhsat Devri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

    –– İstinye Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

    –– Kastamonu Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Tebliğ

    –– Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

    İlan bölümü

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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