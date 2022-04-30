Resmi Gazete 30 Nisan 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 30 Nisan 2022 tarihli ve 31825 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 30 Nisan 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 30 Nisan 2022 tarihli ve 31825 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 30 Nisan 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 30 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

30 Nisan 2022 Resmi Gazete

Yasama Bölümü

TBMM Kararı

1318 Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Kurul Kararları

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10950, 10957 ve 10961 Sayılı Kararları

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10189 Sayılı Kararı