Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
580.423
-1.21%
BTXN Coin
20.43
-2.24%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Resmi Gazete 30 Nisan 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 30 Nisan 2022 tarihli ve 31825 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 30 Nisan 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 08:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 30 Nisan 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 30 Nisan 2022 tarihli ve 31825 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 30 Nisan 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 30 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    30 Nisan 2022 Resmi Gazete

    Yasama Bölümü

    TBMM Kararı

    1318 Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    Kurul Kararları

    –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10950, 10957 ve 10961 Sayılı Kararları

    –– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/04/2022 Tarihli ve 10189 Sayılı Kararı

    Resmi Gazete 30 Nisan 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları #1


    İlginizi Çekebilir

    Melisa Aslı Pamuk, yaşam felsefesini açıkladı
    Magazin

    Melisa Aslı Pamuk, yaşam felsefesini açıkladı

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Antalya'da bir kişi husumetlisi tarafından bacağından vuruldu
    3. Sayfa

    Antalya'da bir kişi husumetlisi tarafından bacağından vuruldu

    Görüş Bildir