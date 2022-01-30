- Haberler
- Gündem Haberleri
- Resmi Gazete 30 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 30 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 30.01.2022 - 08:45
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 30 Ocak 2022 Pazar tarihli ve 31735 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...
30 OCAK 2022 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Bartın Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Lokman Hekim Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (YADAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Aralık Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri