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    Resmi Gazete 31 Mart 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 31 Mart 2022 Perşembe tarihli ve 31795 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 08:59
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    Resmi Gazete 31 Mart 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 31 Mart 2022 Perşembe tarihli ve 31795 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 31 Mart 2022 Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...

    31 MART 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    –– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 24/11/2021 Tarihli ve 2017/40087 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2021 Tarihli ve 2018/13343 Başvuru Numaralı Kararı

    –– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2022 Tarihli ve 2018/8474 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 31 Mart 2022 Perşembe| Resmi Gazete bugünün kararları #1


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