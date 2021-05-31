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Resmi Gazete 31 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 31 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 31 Mayıs Pazartesi 2021 tarihli Resmi Gazete...