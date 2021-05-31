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    Resmi Gazete 31 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 31 Mayıs Pazartesi 2021 tarihli Resmi Gazete...
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 08:44
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    Resmi Gazete 31 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Vatandaşlar, Resmi Gazete'nin detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Peki, 31 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 31 Mayıs Resmi Gazete kararları...

    31 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Dokuz Eylül Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İstanbul Gelişim Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Mantar Üretim ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    b - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 31 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

     

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