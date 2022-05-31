Resmi Gazete 31 Mayıs 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 31 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 31852 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 31 Mayıs 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 31 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

31 Mayıs 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararları

–– 2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 25 Mayıs 2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5619)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5620)

Yönetmelikler

–– Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

–– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 538)

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 31/3/2022 Tarihli ve 2018/24874 Başvuru Numaralı Kararı

Yargıtay Kararları

–– Yargıtay 2, 3, 4, 6, 9 ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

Danıştay Kararı

–– Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar