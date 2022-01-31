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Resmi Gazete 31 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 31 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

31 Ocak 2022 tarihli ve 31736 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 31 Ocak 2022 Pazartesi tarihli Resmi Gazete kararları...