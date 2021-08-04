Resmi Gazete 4 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

4 Ağustos 2021 tarihli ve 31558 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 4 Ağustos 2021 Çarşamba Resmi Gazete kararları..

Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 4 Ağustos 2021 tarihli ve 31558 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 4 Ağustos 2021 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 4 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

4 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 20/5/2021 Tarihli ve 2019/42695 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2019/14642 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri