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    Resmi Gazete 4 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 4 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 4 Ekim 2021 Pazartesi Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 08:50
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    Resmi Gazete 4 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 4 Ekim 2021 Pazartesi tarihli ve 31618 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 4 Ekim 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 4 Ekim 2021 Resmi Gazete kararları...

    RESMİ GAZETE'DE BUGÜN

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İstinye Üniversitesi Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İstinye Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Maltepe Üniversitesi Teknoloji ve İnsan İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Pamukkale Üniversitesi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 4 Ekim 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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