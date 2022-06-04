Resmi Gazete 4 Haziran 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Peki 4 Haziran 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 4 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

4 Haziran 2022 Resmi Gazete

Yasama Bölümü

Kanun

7408 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanı Kararları

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Güney Yerleşkesi Ek Alanı” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5670)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın “Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ballıca Ek Alanı” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5671)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5672)

–– 154 kV Kazan TM-Bağlum TM Enerji İletim Hattının Dr. 24 ve Dr. 24/A Numaralı Direklerine Bağlanan Girdi-Çıktı Enerji İletim Hatları Projesi Kapsamında Gösterilen Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5673)

–– 154 kV Van 380-Özalp Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5674)

–– 154 kV Besni OSB TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5675)

–– Ukrayna Başta Olmak Üzere Eski Sovyetler Birliğini Oluşturan Cumhuriyetlerde Bulunan Ahıska Türkü Soydaşlarımızdan Türkiye’ye Gelmek İsteyenlerden, En Zor Durumda Olanlardan Başlamak Üzere, 2022 Yılında 1000 Ailenin İskânlı Göçmen Olarak Türkiye’ye Kabul Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5676)

–– Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5677)

–– Aksaray İli Eskil İlçe Emniyet Amirliğinin, İlçe Emniyet Müdürlüğüne Dönüştürülmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5678)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5679)

–– İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5680)

–– Düzenleyici Etki Analizinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5681)

–– Ekli Listede Yer Alan Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5682)

–– Milas İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5683)

–– Bazı Taşınmazların, Elazığ, Tokat ve Trabzon İllerinde Meydana Gelen Bazı Afetler Nedeniyle Hak Sahibi Olan Afetzedelerin Barınma İhtiyacının Karşılanması Amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5684)

–– Erzurum İli, Yakutiye ve Palandöken İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bölgede Yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Çalışmaları Kapsamında Sağlıksız Yapılaşmanın Çözümüne Yönelik Projenin İvedilikle Hayata Geçirilmesi Amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5685)

–– 154 kV (Bursa Sanayi-Görükle) Brş.N.-Mudanya Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5686)

–– Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bey ve Eyüpoğlu Mahalleleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Alanın Yenileme Alanı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5687)

–– İzmir İli, Aliağa İlçesi, Kazım Dirik ve Kültür Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5688)

–– İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Polenezköy Mahallesi Etabı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5689)

Atama Kararları

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276)

Yönetmelikler

–– Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5690)

–– Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ambar Yönetmeliği

–– Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Çankaya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Eğitimi Birimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Yargıtay Bölümü

Yargıtay Kararları

–– Yargıtay 2. ve 11. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar