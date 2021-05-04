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    Resmi Gazete 4 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 4 Mayıs tarihli Resmi Gazete yayımlandı. İşte 4 Mayıs Salı Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 08:50
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    Resmi Gazete 4 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe giren yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Peki, 4 Mayıs Salı tarihli Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 4 Mayıs Resmi Gazete sayısı..

    4 MAYIS 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    CUMHURBAŞKANI KARARI

    –– Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3942)

    YÖNETMELİKLER

    –– İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2021 Tarihli ve 2018/20720 Başvuru Numaralı Kararı

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

     

    Resmi Gazete 4 Mayıs 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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