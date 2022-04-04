Petrol
105.19
0.77%
Euro
16.24
0.14%
Dolar
14.70
0.11%
Altın
907.11
-0.22%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
680.964
-0.12%
BTXN Coin
35.31
-1.36%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Resmi Gazete 4 Nisan 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 4 Nisan 2022 tarihli ve 31799 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 4 Nisan 2022 Pazartesi Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 08:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 4 Nisan 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 4 Nisan 2022 Pazartesi tarihli ve 31799 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 4 Nisan 2022 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 4 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    4 NİSAN 2022 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Başkent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hipofiz Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


    İlginizi Çekebilir

    Twitter, iPhone 6 için desteğini kesti
    Teknoloji

    Twitter, iPhone 6 için desteğini kesti

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Diyarbakır’da sıcak hava tarihi mekanları boşalttı, camileri doldurdu
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da sıcak hava tarihi mekanları boşalttı, camileri doldurdu

    Görüş Bildir