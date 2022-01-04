Resmi Gazete 4 Ocak 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları

4 Ocak 2022 Salı tarihli ve 31709 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte bugünkü Resmi Gazete kararları.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, atama, karar ve tebliğlerin yer aldığı 4 Ocak 2022 Salı tarihli ve 31709 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 4 Ocak 2022 Salı Resmi Gazete kararları...

4 OCAK 2022 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5060)

–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5061)

YÖNETMELİKLER

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2021 Tarihli ve 2019/6198 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2021 Tarihli ve 2019/25326 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 4 ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri