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- Resmi Gazete 4 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 4 Şubat 2022 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 04.02.2022 - 08:45
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 4 Şubat 2022 Cuma tarihli ve 31740 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, bugünkü Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 4 Şubat 2022 Cuma Resmi Gazete kararları...
4 ŞUBAT 2022 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
–– İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Orman Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2022 Tarihli ve 10759, 10763, 10764, 10765, 10766 ve 10767 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 19/10/2021 Tarihli ve 2018/2306 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri