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- Resmi Gazete 4 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 4 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 04.07.2021 - 08:57
Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 4 Temmuz tarihli ve 31531 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 4 Temmuz 2021 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 4 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...
4 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Artvin Çoruh Üniversitesi Endüstriyel Tasarımlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Dicle Üniversitesi Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Kapadokya Üniversitesi Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri