Resmi Gazete 5 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de bugün yeni atama kararları yer aldı.. İşte, 5 Haziran 2021 Cumartesi Resmi Gazete kararları..

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 5 Haziran 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 5 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...

RESMİ GAZETE 5 HAZİRAN 2021

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Adana İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan, Kamulaştırma Bilgileri ve Güzergâhı Gösterilen “Sarıçam-Çiçekli-Aflak-Çaylı Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4073)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi Afyonkarahisar OSB Teknopark Ek Alanı Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4074)

–– Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanların “Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4075)

–– “Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası”nın Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4076)

–– Mersin İli, Mezitli İlçesi ile Muğla İli, Seydikemer İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4077)

–– Antalya İli, Gündoğmuş İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Uçan Şelale Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4078)

–– İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4081)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kuruluş ve Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4082)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/257, 258, 259)

YÖNETMELİKLER

–– Şeker Piyasası İzleme ve Denetim Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4079)

–– Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 4080)

–– Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Şeker ve Hammaddeleri Yönetmeliği

–– Hitit Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2019/10 (Değişik İşler), K: 2021/4 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 29/4/2021 Tarihli ve E: 2020/4 (Değişik İşler), K: 2021/5 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri