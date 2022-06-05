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    Resmi Gazete 5 Haziran 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 5 Haziran 2022 tarihli ve 31857 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 5 Haziran 2022 Pazar Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 08:59
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    Resmi Gazete 5 Haziran 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 5 Haziran 2022 tarihli ve 31857 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki 5 Haziran 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 5 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    5 Haziran 2022 Cuma Resmi Gazete

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Piri Reis Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 5 Haziran 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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