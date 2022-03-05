Resmi Gazete 5 Mart 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 5 Mart 2022 tarihli ve 31769 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 5 Mart 2022 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 5 Mart 2022 Cumartesi tarihli ve 31769 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 5 Mart 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 5 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

5 MART 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5257)

YÖNETMELİKLER

–– Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 77) (Ödeme Belgelerinde Vadesi Geçmiş Vergi Borçları ile Yasal Tevkifat ve Diğer Kesintilerin Mahsubu)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/03/2022 Tarihli ve 10826 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/03/2022 Tarihli ve 10827 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 03/03/2022 Tarihli ve 10111 Sayılı Kararı

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 03/03/2022 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/8751] Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri