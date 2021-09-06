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- Resmi Gazete 6 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 6 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 06.09.2021 - 08:41
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 6 Eylül 2021 tarihli ve 31590 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 6 Eylül 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 6 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları...
6 EYLÜL 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– Ostim Teknik Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Pamukkale Üniversitesi Bitki Sağlığı ve Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Pamukkale Üniversitesi Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri