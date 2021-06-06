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    Resmi Gazete 6 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 6 Haziran 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 6 Haziran 2021 Pazar Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 09:38
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    Resmi Gazete 6 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 6 Haziran 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 6 Haziran 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 6 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete kararları...

    RESMİ GAZETE 6 HAZİRAN 2021

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Galatasaray Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    –– Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    –– Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    –– Gaziantep Üniversitesi Fitoterapi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

    –– İstanbul Rumeli Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Konya Teknik Üniversitesi Süstaşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Muş Alparslan Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    6 HAZİRAN 2021 RESMİ GAZETE (PDF) TAM METNİ

    Resmi Gazete 6 Haziran 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

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