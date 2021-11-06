Resmi Gazete 6 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 6 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 6 Kasım 2021 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 6 Kasım 2021 Cumartesi tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 6 Kasım 2021 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 6 Kasım 2021 Resmi Gazete kararları...

6 KASIM 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7341 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515)

YÖNETMELİKLER

–– 4373 Sayılı Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanununun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

–– Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/22 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021-32/63)

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 14)

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/10/2021 Tarihli ve 9882 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri