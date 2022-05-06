Resmi Gazete 6 Mayıs 2022 Cuma | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 6 Mayıs 2022 tarihli ve 31827 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 6 Mayıs 2022 Cuma Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 6 Mayıs 2022 tarihli ve 31827 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 6 Mayıs 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 6 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

6 Mayıs 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve idare bölümü

Yönetmelikler

–– Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sabancı Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Yargı bölümü

Anayasa maskemesi kararları

–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2022 Tarihli ve 2019/40537 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/3/2022 Tarihli ve 2020/29355 Başvuru Numaralı Kararı

İlan bölümü

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri