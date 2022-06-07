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    Resmi Gazete 7 Haziran 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 7 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 08:55
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    Resmi Gazete 7 Haziran 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 7 Haziran 2022 tarihli ve 31859 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    10 il müftülüğüne yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Peki 7 Haziran 2022 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    7 Haziran 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Cumhurbaşkanı Kararları

    –– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizm Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5708)

    –– Yozgat Çamlığı Milli Parkının Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5709)

    –– Konya İli Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın “Derebucak Çamlık Mağaraları Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5710)

    –– Diyarbakır İli, Çermik, Kayapınar ve Hazro İlçelerinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5711)

    –– Sivas İli, Akıncılar, Gölova, Suşehri, Koyulhisar, Merkez, Ulaş ve Hafik İlçelerinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5712)

    –– Muş İli, Bulanık İlçesinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5713)

    –– Muş İli, Merkez ve Korkut İlçelerinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5714)

    Atama Kararı

    –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2022/287)

    Yönetmelikler

    –– Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

    Genelgeler

    –– Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları ile İlgili 2022/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

    –– Anadolu Bozkır Ekosistemleri İçin İklim Değişikliğine Ekosistem Tabanlı Uyum Strateji Belgesi (2022-2036) ile İlgili 2022/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

    Resmi Gazete 7 Haziran 2022 Salı | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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