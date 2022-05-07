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    Resmi Gazete 7 Mayıs 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 7 Mayıs 2022 tarihli ve 31828 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 08:50
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    Resmi Gazete 7 Mayıs 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 7 Mayıs 2022 tarihli ve 31828 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 7 Mayıs 2022 Cumartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 7 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    7 Mayıs 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve İdare Bölümü

    Yönetmelikler

    –– Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    –– Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Resmi Gazete 7 Mayıs 2022 Cumartesi | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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