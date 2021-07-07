Resmi Gazete 7 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de yer alan kararlar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 7 Temmuz Çarşamba 2021 Resmi Gazete ayrıntıları...

Günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, Resmi Gazete'nin detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

İşte yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 7 Temmuz Çarşamba 2021 tarihli Resmi Gazete...

7 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 79)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4223)

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4224)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Kabul Edilen 21/6/2011 Tarihli ve 2011/2001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4225)

–– 4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4226)

ATAMA KARARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2021/307)

YÖNETMELİKLER

–– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Uşak Üniversitesi Deri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kadırılmasına Dair Yönetmelik

–– Uşak Üniversitesi Tekstil Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 171)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 26/5/2021 Tarihli ve 2018/9592 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri