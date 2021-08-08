- Haberler
- Gündem Haberleri
- Resmi Gazete 8 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 8 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 08.08.2021 - 08:47
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 8 Ağustos 2021 tarihli ve 31560 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 8 Ağustos 2021 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 8 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...
8 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– 2021 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
8 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE PDF İÇİN TIKLAYINIZ