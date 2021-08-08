Euro
10.1547
0.47%
Dolar
8.6156
1.12%
Altın
488.35
-1.18%
Borsa
1.435
0.21%
Bitcoin
383.438
4.65%
EXEN Coin
23.16
-1.44%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Resmi Gazete 8 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 8 Ağustos 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 8 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 08:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Resmi Gazete 8 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 8 Ağustos 2021 tarihli ve 31560 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 8 Ağustos 2021 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 8 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...

    8 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– Ankara Üniversitesi Nadir Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Müzik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    TEBLİĞLER

    –– 2021 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2021 Yılı Haziran Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2021 Yılı Haziran Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    8 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE PDF İÇİN TIKLAYINIZ

    Resmi Gazete 8 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir