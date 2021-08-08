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Resmi Gazete 8 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete 8 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 8 Ağustos 2021 Pazar tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, 8 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları..