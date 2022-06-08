Resmi Gazete 8 Haziran 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 8 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte bugünün Resmi Gazete kararları...

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 8 Haziran 2022 tarihli ve 31860 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki, 8 Haziran 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte bugünkü tarihli Resmi Gazete kararları...

8 Haziran 2022 Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Yönetmelikler

–– Türkiye Çevre Ajansı Tarafından Yapılacak Mali ve Teknik Destekler ile İş Birliğine İlişkin Yönetmelik

–– Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik

–– Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Tebliğler

–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/71 ila 110)

Kurul Kararları

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 07/06/2022 Tarihli ve 10215, 10216, 10217, 10218, 10219, 10220 Sayılı Kararları

Yargı Bölümü

Anayasa Mahkemesi Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 24/3/2022 Tarihli ve E: 2021/97, K: 2022/36 Sayılı Kararı