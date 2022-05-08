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    Resmi Gazete 8 Mayıs 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 8 Mayıs 2022 tarihli ve 31829 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte 8 Mayıs 2022 Pazar Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2022 - 08:46
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    Resmi Gazete 8 Mayıs 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 8 Mayıs 2022 tarihli ve 31829 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 8 Mayıs 2022 Pazar Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 8 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

    8 Mayıs 2022 Resmi Gazete

    Yürütme ve idare bölümü

    Yönetmelik

    –– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ekolojik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Tebliğler

    –– 2022 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2022 Yılı Mart Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    –– 2022 Yılı Mart Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

    İlan Bölümü

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

    Resmi Gazete 8 Mayıs 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları #1


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