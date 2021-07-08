Resmi Gazete 8 Temmuz 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete'de bugün yer alan kararlar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 8 Temmuz Perşembe 2021 Resmi Gazete ayrıntıları...

Vatandaşlar, Resmi Gazete'nin detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak yürürlüğe giren yönetmelik, tebliğ, karar ve andlaşmaların hepsi Resmi Gazete ile kamuoyuna duyuruluyor.

İşte yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 8 Temmuz Perşembe 2021 tarihli Resmi Gazete...

8 TEMMUZ 2021 RESMİ GAZETE

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

1291 Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4237)

ATAMA KARARI

–– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkanlığına Fatin Rüştü KARAKAŞ, Üyeliğine Yusuf ÖKSÜZÖMER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2021/308)

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/07/2021 Tarihli ve 607 Sayılı Kararı

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/07/2021 Tarihli ve 608 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER

–– Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 13)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 1/7/2021 Tarihli ve 2019/10634 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri