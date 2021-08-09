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- Resmi Gazete 9 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
Resmi Gazete 9 Ağustos 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 08:53
Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.
Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 9 Ağustos 2021 tarihli ve 31563 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.
Peki, 9 Ağustos 2021 Pazartesi Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 9 Ağustos 2021 Resmi Gazete kararları...
9 AĞUSTOS 2021 RESMİ GAZETE
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Gazi Üniversitesi Yapay Zekâ ve Büyük Veri Analitiği Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/6)
–– Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/7)
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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