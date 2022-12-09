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    Resmi Gazete 9 Aralık 2022 I Günün kararları

    Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 9 Aralık Cuma 2022 tarihli Resmi Gazete yayınlandı.
    • 09.12.2022 - 08:57
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    Resmi Gazete 9 Aralık 2022 I Günün kararları

    Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor...

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 9 Aralık 2022 tarihli ve 31911sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 9 Aralık 2022 Cuma Resmi Gazete sayısında neler var?

    İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    ATAMA KARARLARI

    –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları

    YÖNETMELİKLER

    –– Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 6470)

    –– Jandarma Genel Komutanlığı İzin Yönetmeliği

    –– Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

    YARGI BÖLÜMÜ

    ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

    –– Anayasa Mahkemesinin 13/10/2022 Tarihli ve E: 2020/43, K: 2022/116 Sayılı Kararı DÜZELTME: 7/12/2022 Tarihli ve 6448 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


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