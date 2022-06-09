Resmi Gazete 9 Haziran 2022 Perşembe | Resmi Gazete bugünün kararları

Türkiye için önemli yeni yönetmelik, karar ve atamaların yer aldığı 9 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ''Bugün Resmi Gazete'de neler var?'' sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan 9 Haziran 2022 tarihli ve 31861 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

Peki 9 Haziran 2022 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 9 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete kararları...

9 Haziran 2022 Perşembe Resmi Gazete

Yürütme ve İdare Bölümü

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

–– Devlet Yardımlarının Uygulanması, Koordinasyonu, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 102)

–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 103)

–– Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 104)

Cumhurbaşkanı Kararı

–– Ağrı İli, Patnos İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkındaki 17/10/2016 Tarihli ve 2016/9434 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5715)

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/06/2022 Tarihli ve 2022/1983 Sayılı Kararı

–– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/06/2022 Tarihli ve 2022/1986 Sayılı Kararı

Yönetmelikler

–– Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Basın İlân Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

Genelge

–– Teknoloji Yol Haritaları ile İlgili 2022/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/15)

Yargı Bölümü

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

–– Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar