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    Resmi Gazete 9 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    9 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu. İşte, bugünün Resmi Gazete kararları...
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 08:49
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    Resmi Gazete 9 Kasım 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

    Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor.

    Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

    Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 9 Kasım 2021 Salı tarihli ve 31654 sayılı Resmi Gazete'nin ayrıntıları belli oldu.

    Peki, 9 Kasım 2021 Salı Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, bugünkü Resmi Gazete kararları...

    9 KASIM 2021 RESMİ GAZETE

    YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

    YÖNETMELİKLER

    –– İstanbul Kent Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    –– Kırklareli Üniversitesi Gıda Ar-Ge İnovasyon ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

    TEBLİĞ

    –– Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/10)

    İLÂN BÖLÜMÜ

    a - Yargı İlânları

    b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

    c - Çeşitli İlânlar

    – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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